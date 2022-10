Giallo a Sala Consilina: uomo trovato gravemente ferito in strada, si indaga

Giallo a Sala Consilina: un 40enne è stato trovato in strada con gravi ferite alla testa. L’allarme è stato lanciato dalla moglie che non vedendo il marito rientrare a casa, ha allertato le forze dell’ordine.

Gli accertamenti

I carabinieri lo hanno ritrovato in gravi condizioni: si indaga per ricostruire l'accaduto. Intanto, il malcapitato è stato ricoverato in ospedale, a Salerno.