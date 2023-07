Si inaugura l'Urban Center di Salerno: ecco il progetto

E’ in programma per lunedì 24 luglio, alle ore 10, l’evento di presentazione ed inaugurazione della sede dell’Urban Center di Salerno, presso l’ex Complesso Conventuale di San Michele.

I partecipanti

Aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del presidente della Fondazione Carisal Domenico Credendino, ed alla presenza dei referenti comunali del progetto Maria Maddalena Cantisani (Direttore dei Settori Trasformazioni Urbanistiche e Trasformazioni edilizie) e Filomena Daraio (Responsabile Ufficio di Piano e Progettazione), seguiranno gli interventi dell’assessore all’urbanistica e lavori pubblici del Comune di Salerno Michele Brigante e del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione della Università degli Studi di Salerno Virgilio D’Antonio. Introdotti da Domenico De Maio (presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Salerno) e moderati dal giornalista Giuseppe Iannicelli, i lavori saranno conclusi dall’assessore regionale all’Urbanistica e al Governo del Territorio Bruno Discepolo.

Il progetto

L’Urban Center Salerno (UCS) nasce con l’obiettivo di supportare il processo partecipazione e di comunicazione pubblica in relazione alle principali trasformazioni del territorio cittadino. La proposta di creazione dell’Urban Center è stata presentata dal Comune di Salerno, in qualità di soggetto proponente, con la collaborazione di due partners che coadiuveranno l’Ente nel processo di realizzazione dell’intervento: la Fondazione Carisal, in qualità di soggetto cofinanziatore e l’Associazione Blam, in qualità di partner attuatore.