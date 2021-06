Usa il veicolo sequestrato: denunciato 55enne nell'avellinese

E' stato denunciato un 55enne della provincia di Salerno, accusato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia e sottrazione di beni sottoposti a sequestro, per aver posto in circolazione un veicolo (in precedenza sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa), affidatogli in custodia giudiziale e destinato alla confisca.

A fermarlo e ad avviare gli accertamenti, i carabinieri di Calabritto, nell'avellinese. Il 55enne dunque non l'ha passata liscia ed è stato denunciato, come riportano i colleghi di Avellinotoday.