Usca attiva a Salerno: ecco come funzionerà, in Campania è occupato il 27% in Terapia Intensiva

Operativa anche a Salerno, da domani mattina, l'Unità Speciale di Continuità Assistenziale. Il sindaco Vincenzo Napoli è intervenuto per consentire che venisse attivata l'USCA individuando come sede la piscina comunale Vigor di via Allende, al momento chiusa per la conclusione della normale attività di balneazione.

Parla il sindaco Napoli

"Un sentito ringraziamento a quanti si sono attivati per la realizzazione della struttura, in particolare, all'ASL Salerno che ne garantirà l'operatività e a Salerno Solidale che ha messo a disposizione i locali".

La struttura si avvale della collaborazione dell'Esercito che mette a disposizione personale medico, infermieristico e di supporto e svolgerà attività di drive-in per i tamponi, allestito all'ingresso dell'area. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14 (su prenotazione da parte dei medici di base o dell'Unità operativa di Prevenzione Collettiva). L'Usca sarà presente con personale Asl e servirà a monitorare i pazienti sia asintomatici che sintomatici disposti in isolamento domiciliare. Saranno almeno dieci i medici (in turnazione) impegnati sia nella struttura di via Allende che nelle visite domiciliari. L'Usca sarà attiva tutti il giorni (lunedì - domenica) dalle ore 8 alle ore 20.

I posti in terapia intensiva in Campania

Nella settimana del 2-8 novembre la percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva su scala regionale è del 27%. L’indicatore di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è dato dal rapporto tra il tasso giornaliero di pazienti Covid ricoverati nel giorno indice sul numero di posti letto totali di terapia intensiva attivi nel giorno indice moltiplicato per 100. A renderlo noto, l'Unità di Crisi della Regione.