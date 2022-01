Covid a Salerno: apertura di una nuova Usca, dopo il sopralluogo

Nuova Usca a Salerno. Stamattina, alla presenza del dottore Arcangelo Saggese Tozzi, il consigliere comunale Claudia Pecoraro ha svolto un sopralluogo nella caserma Angelucci per verificare la disponibilità e possibilità di allocarvi una nuova sede dell’Unità Sanitaria di Continuità Assistenziale.

Lo scenario

"Durante l'incontro avvenuto lunedì in costanza del presidio, abbiamo trovato una conversione d’intenti sulla necessità di individuare uno spazio dove attivare la nuova USCA e ci siamo impegnati personalmente e come amministratori pubblici nel trovare una struttura adatta. Da settimane stiamo lavorando per cercare di dare risposte concrete al bisogno reale di una strutturazione ancora più organica delle articolazioni sanitarie, in grado di offrire maggiore continuità assistenziale e domiciliare ai pazienti COVID ed ai soggetti in quarantena - ha spiegato Pecoraro -. L’obiettivo unico è quello di trovare soluzioni ai problemi, sostenendo i cittadini e le cittadine che si trovano a fare i conti con il contagio da COVID-19, in un’ottica di condivisione e cooperazione interistituzionale".