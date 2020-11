Covid-19: istituita l'Usca a Salerno con i drive-in per i tamponi, in campo Asl ed Esercito

Anche Salerno avrà la sua Unità Speciale di Continuità Assistenziale. Lo ha fatto sapere il sindaco Vincenzo Napoli che è intervenuto immediatamente per l'attivazione dell'Usca che verrà collocata a breve nella piscina comunale Vigor di via Allende, al momento chiusa per la conclusione della normale attività di balneazione. La struttura si avvarrà della collaborazione dell'Esercito che metterà a disposizione personale medico, infermieristico e di supporto e svolgerà attività di drive-in per i tamponi ai privati cittadini, allestito all'ingresso dell'area. L'Usca sara attivato con personale Asl e servirà a monitorare i pazienti sia asintomatici che sintomatici disposti in isolamento domiciliare.



Parla il primo cittadino