Alimenta la fiamma del barbecue e resta ustionato a Minori, ma non c'è posto al Cardarelli: 62enne trasferito a Bari

E' rimasto ustionato mentre alimentava la fiamma del barbecue sul balcone, un 62enne, a Minori: l'uomo, originario di Tramonti stava utilizzando alcol etilico per accelerare la combustione della carbonella della grigliata, ma qualcosa è andato storto ed è stato investito da un ritorno di fiamma.

Immediati i soccorsi e il trasporto in ambulanza in ospedale, dove sono state riscontrate ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Per la gravità delle ferite, è stato trasferito in eliambulanza al reparto grandi ustioni del Policlinico di Bari, per indispobibilità di posti letti al più vicino Cardarelli di Napoli, come riporta Il Vescovado.