Un grave incidente domestico è avvenuto a Cava de' Tirreni nella zona tra Pregiato e Santa Lucia nel primo pomeriggio di domenica. Un uomo di 40 anni, commerciante cavese, è stato ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Cardarelli di Napoli a causa di ustioni gravi riportate durante l'accensione del barbecue. Nonostante le ustioni al volto, collo e braccia, non è in pericolo di vita.

L'incidente

Durante una giornata di relax con familiari e amici, l'uomo ha deciso di accendere il barbecue per preparare il pranzo. Tuttavia, un errore nell'uso dell'alcool etilico per accelerare l'accensione ha causato un ritorno di fiamma improvviso, avvolgendo l'uomo e causandogli gravi ustioni. Soccorso prontamente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove riceve attualmente cure per le sue ferite.