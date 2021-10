Fuga di gas in cucina, a Lentiscosa di Camerota: ustionato un anziano

Dramma sfiorato, a Lentiscosa di Camerota: per cause da accertare, c'è stata una fuga di gas che ha provocato ustioni ad un anziano, in cucina al momento dell'incidente domestico.

I soccorsi

Tempestivo, oltre ai sanitari, l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la casa. Il malcapitato, intanto, è stato condotto all’ospedale “Immacolata” di Sapri per le cure del caso.