Presta denaro ad imprenditore con interesse al 60%: 39enne arrestato per usura

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 39enne di Nocera Inferiore indagato per il reato di usura, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di persona che svolge attività imprenditoriale, e per il reato di estorsione, perché, al fine di assicurarsi il profitto del delitto precedente, costringeva la persona offesa a versare ratei usurari mediante reiterate minacce.

L'operazione

Ad eseguire l'ordinanza di custodia personale del Commissariato della Polizia di Stato di Nocera Inferiore. Durante le indagini sono emersi gravi indizzi di colpevolezza a carico dell'indagato. Il 39enne, nello specifico, avrebbe chiesto ad un imprenditore edile, in cambio di un prestito, la restituzione di un importo con un interesse superiore al 60%. Nel corso dell'esecuzione della custodia cautelare sono stati sequestrati un'arma con matricola abrasa e 50 grammi di cocaina.