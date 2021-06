Vaccinazioni a Bellizzi: file e caos, la segnalazione dei lettori

Il Comune di Baronissi prepara l'open day per le vaccinazioni e al PalaBerlinguer di Bellizzi procedono quelle per cittadini dai 18 anni in su. In tanti hanno risposto all'appello ma la conseguenza, documentata da fotografie inviate da molti lettori, stamattina, è stata la ressa. Insomma non sono mancati i disagi e le proteste.

I dettagli

"Nessuna prenotazioni on line - hanno scritto alla nostra redazione - ma serve fare la fila per ritirare un fogliettino e quest'ultima operazione crea assembramenti. Poi comincia la seconda fila per il vaccino. Ce ne siamo andati e auspichiamo maggiore contollo, maggiore organizzazione".