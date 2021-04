Vaccinazioni a Battipaglia: la sindaca ha svolto il sopralluogo al PalaSchiavo

La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha effettuato un sopralluogo presso il PalaSchiavo in vista dell'Open Week previsto per l'1 e 2 maggio, a partire dalle ore 9, fino alle 20. Sono state anticipate alla cittadinanza tuttte le le misure adottate per garantire alla persone interessate di poter accedere in totale sicurezza all'interno della struttura e vaccinarsi. In particolare, l'amministrazione comunale ricorda che potranno vaccinarsi solo le persone fascia di età 60-79 anni, già iscritte in piattaforma: 350 convocazioni già programmate e 150 che si si prenoteranno direttamente nella lista open presente nel centro vaccinale.

La nota

"Ringrazio l'ufficio tecnico del Comune e l'assessore Pietro Cerullo che in poco tempo ha realizzato il supporto logistico necessario - ha detto la sindaca Francese - i medici, la Protezione Civile Battipaglia, la Polizia municipale, gli addetti alle pulizie e tutti i sanitari che a turno garantiranno la loro presenza all'esterno del Palazzetto. Prevista per questa sera, 30 aprile, la sanificazione dell'intera aerea interessata".