Vaccinazioni in Campania: il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha fatto sapere i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 di oggi, 30 aprile. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.202.252 cittadini. Di questi 461.456 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.663.708?.