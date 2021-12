Vaccini anti-Covid: il 1 gennaio partono le prenotazioni ad Ascea, centralino in tilt a Montecorvino Rovella

Continua, nonostante i disagi di questi giorni, la campagna vaccinale nei comuni del salernitano. Sabato 1 gennaio dalle 16 alle 18 presso il palazzetto dello sport di Ascea sarà possibile ritirare il numero di prenotazione con indicazione dell'orario in cui presentarsi domenica 2 gennaio per effettuare la vaccinazione. Per coloro impossibilitati a ritirare il numero potranno comunque presentarsi il pomeriggio di domenica 2 gennaio a partire dalle 14 ed effettuare la vaccinazione senza prenotazione.La prenotazione di sabato non è vincolante ma serve semplicemente a scaglionare i gruppi di persone ed evitare assembramenti. Verrà comunque garantita la vaccinazione domenica 2 a chi si presenterà

Disagi nei Picentini

A Montecorvino Rovella, per via delle numerose chiamate, il centralino per la prenotazione è in tilt. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. Le prenotazioni, non appena ripristinato il centralino, proseguiranno anche nei prossimi giorni fino ad esaurimento scorte. Intanto, nelle settimane a seguire verranno organizzati altri Open Day. L'amministrazione comunale, inoltre, specifica che la fornitura dei vaccini (numero di vaccini) e la gestione degli stessi restano in capo all'Asl. L'ente, in questo come in altri open day, si è posto come tramite per fare in modo che una parte dei vaccini arrivasse direttamente sul territorio.