Corsa al vaccino ma l'hub del teatro Augusteo è chiuso: le proteste dei salernitani

"Ci vediamo il 27 dicembre". E' questo, in sintesi, il messaggio recapitato agli utenti intenzionati a sottoporsi alla dose di vaccino nel weekend natalizio. Il cartello, esposto all'ingresso dell'hub vaccinale del teatro Augusteo, a Salerno, scandisce il tempo dell'attesa e annuncia giorni e orari di disponibilità. Disagi anche a Battipaglia: l’hub vaccinazioni del polo ospedaliero resterà chiuso anche oggi, 26 dicembre.

La segnalazione

Un nostro lettore ha scritto alla redazione di Salerno Today per raccontare quanto è accaduto. "Appena giunto sul posto, sono statp accolto da alcuni spogli gazebo, lasciati aperti e quindi abbandonati alla clemenza del clima invernale salernitano notoriamente mite, da saracinesche abbassate, da un silenzio clamoroso, dall’assenza di qualsiasi persona e da un piccolo cartello affisso sulla porta d’ingresso". Sul cartello c'è scritto: "Il punto vaccinale Teatro Augusteo sarà chiuso nei seguenti giorni: 24 – 25 – 26 – 31 dicembre 2021 – 1 – 2 gennaio 2022. Buon Natale e felice anno nuoovo". La reazione: "Ho letto più volte questa specie di avviso incredibile prima di convincermi di averne compreso l’intero contenuto e per evitare errori l’ho pure fotografato. L’hub vaccinale più affollato della città è chiuso per ferie, in piena emergenza, quando sarebbe stato utile lo sforzo collettivo per fronteggiare l’assalto del virus maledetto. Mi sono a questo punto informato e ho appreso che le vaccinazioni sarebbero riprese il 27 dicembre, non dalla mattina, ancora con il sapore pigro della vacanza passata, ma alle ore 16 e soltanto fino alle 19, così programmando annunciata confusione per quel giorno e file interminabili, con gli inevitabili disservizi e le giustificate proteste della popolazione".