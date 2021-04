Covid: superato il milione di vaccinati con prima dose in Campania: primi vaccini a Baronissi

E’ stata superata la soglia del milione di persone vaccinate almeno con la prima dose in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha fornito, infatti, i dati aggiornati alle ore 12 di oggi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.047.202 cittadini. Di questi 403.097 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale 1.450.299.

I vaccini a Baronissi

“Tanto tuonò che piovve”: con queste parole il sindaco Gianfranco Valiante comunica, sui social, l'avvio da ieri delle prime convocazioni per la vaccinazione dei cosiddetti soggetti fragili nella città della Valle dell'Irno. "In grandissimo ritardo la categoria più esposta finalmente va al vaccino: le prime convocazioni presso l’hub del Ruggi d’Aragona di Salerno". Le dosi vaccinali somministrate a cittadini di Baronissi sono 3119: 2369 prime dosi (13,77% dell’intera popolazione rispetto al 19,74 della media nazionale); 750 seconde dosi (4,36% dell’intera popolazione rispetto al 8,23% della media nazionale). "Intanto - sottolinea Valiante - ancora nessun accordo fra distretto sanitario 67 e medici di famiglia (che hanno dato la loro disponibilità) per il potenziamento della forza lavoro dei vaccinatori ancora fortemente incongrua. Ci domandiamo dov’è l’intoppo.Occorre accelerare le vaccinazioni! Occorre fare presto!".