Vaccinazioni a Baronissi: open day, 800 dosi programmate

Mercoledì 2 giugno, in programma l'open day al centro vaccinale di Baronissi. Lo annuncia l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Valiante. Dovranno presentarsi esclusivamente cittadini dai 18 ai 39 anni, residenti a Baronissi.

I dettagli

Prenotazioni a partire dalle ore 8. Non occorre registrazione in piattaforma informatica, è sufficiente esibire tessera sanitaria e documento di identità. Sarà somministrato il vaccino Johnson. Dosi programmate: 800 circa. Per quanto riguarda i giovani diplomandi, riceveranno la vaccinazione nelle giornate di oggi 1 giugno e di giovedì 3 giugno. Si consiglia di non presentarsi all'Open Day del 2 giugno e di servirsi invece delle altre indicate giornate a loro riservate.