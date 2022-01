Covid ad Agropoli: organizzate due sedute per le vaccinazioni pediatriche

Il Distretto sanitario ha organizzato per la prossima settimana due giornate dedicate alle vaccinazioni pediatriche (accesso su convocazione). L’appuntamento è per martedì 11 e sabato 15 gennaio presso l’ospedale civile di Agropoli.

L'avviso

I pediatri che hanno aderito alla campagna vaccinale procederanno alle somministrazioni del vaccino per i bambini rientranti nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Sarà necessario prenotarsi attraverso la piattaforma regionale (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino), i pediatri di libera scelta o le farmacie. Per tutte le altre fasce di età, l’Asl Salerno sta procedendo alle convocazioni per le somministrazioni delle terze dosi, tramite e-mail o sms, tenendo conto dell’età e della data della precedente somministrazione. Per la prima dose, invece, sarà necessaria la prenotazione. Sono quasi 38.000 i vaccini fin ora inoculati ai cittadini di Agropoli, con il 40% di terze dosi.

Il commento

“La campagna vaccinale in città prosegue a pieno ritmo - afferma il sindaco Adamo Coppola - la costante sinergia con l’Asl e il Distretto ci ha permesso di implementare le giornate dedicate alle vaccinazioni, accelerando sulle somministrazioni. Ora è importante vaccinare anche i bambini. I dati ci dicono che sono in aumento i ricoveri tra i più piccoli, senza dimenticare la possibilità di gravi complicazioni e la comparsa di effetti indesiderati a distanza di tempo, come il long-Covid. Il vaccino è sicuro ed efficace e contribuirà a far diminuire la circolazione virale. Quelle della prossima settimana sono soltanto le prime sedute organizzate in questo nuovo anno - conclude Coppola - Nei prossimi giorni verranno comunicate altre date”.