Vaccinazioni a Salerno: postazione mobile allo stadio Arechi, tocca agli over 60

I residenti del distretto 66 Asl potranno recarsi allo stadio Arechi per le vaccinazioni. Lo comunica l'Asl, che ha attivato posazione mobile per gli over 60.

I dettagli

La postazione sarà attiva 7 giorni su 7, dalle ore 8,30 alle ore 18,30. L'Asl ha anche chiarito che l’ampliamento dell’offerta vaccinale ad accesso libero è riservato agli utenti della fascia di età over 60, quelli già iscritti in piattaforma. Nel frattempo monta la polemica per la confusione che si è creato dopo l'annuncio di lunedì scorso: era stato indicato l'ampliamento dell'offerta vaccinale senza prenotazione e molti salernitani ieri sono stati rispediti a casa. L'Asl, invece, precisa che saranno comunicati a breve il giorno e l'orario della inoculazione, per ciascun distretto sanitario.