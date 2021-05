Vaccinazioni a Salerno: un nuovo centro a Sant'Eustachio, l'annuncio del parroco

Don Nello Senatore, prete della chiesa di Sant'Eustachio, ha spiegato alla comunità che il nuovo polo per le vaccinazioni sarà aperto fino a dicembre

Un nuovo centro vaccinale nella zona est di Salerno. Don Nello Senatore, prete della chiesa di Sant'Eustachio, ha spiegato alla comunità che il nuovo polo per le vaccinazioni sarà aperto fino a dicembre.

I dettagli

"Dopo una lunga e articolata discussione, il consiglio pastorale, all'unanimità, ha scelto di concedere i locali all'Asl per creare un centro vaccinale - ha scritto il parroco con un post su Facebook -. Ovviamente il consiglio, quindi l'intera comunità, è consapevole dei disagi che dovrà affrontare ma lo farà con gioia in quanto il bene comune ha la priorità su tutto. L'iniziativa, curata dal Rotary Club, presenti al consiglio pastorale attraverso il presidente e vari esponenti, si impegnano ad accompagnare la parrocchia in questa nobile iniziativa".