Vaccini anti-Covid ai maturandi, i giovani in fila: "Vogliamo tornare a vivere"

Pochi timori e molte speranze, da parte dei ragazzi in coda al teatro Augusteo per ricevere la dose vaccinale

Non ha alcun timore del vaccino, la maggioranza dei maturandi in fila al teatro Augusteo per ricere la propria dose anti-Covid. "Abbiamo più paura dell'esame di maturità- confessa una delle studentesse in fila -Speriamo solo di non avere effetti collaterali a lungo termine perchè potrebbero coincidere con la data dell'esame".

L'auspicio è che sia l’inizio di un ritorno alla normalità e al recupero dei contatti più stretti che, ai giovani in particolare, mancano davvero tanto.