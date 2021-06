Vaccini anti-Covid all'Augusteo, prosegue l'impegno della Protezione Civile Comunale

Prosegue, l'attività del nucleo comunale dei volontari della Protezione Civile di Salerno guidato dal capitano Mario Sposito, presso il Centro Vaccinazioni anti-Covid-19 nel cinema Augusteo. Iniziate il 14 marzo, le attività del Centro, il primo ad essere attivato a Salerno città, si stanno svolgendo senza sosta in collaborazione con l'Asl, a sostegno della cittadinanza.

La Protezione civile del Comune di Salerno è supportata dalla preziosa opera collaborativa delle associazioni Humanitas e VIS Salerno. In tanti, stanno apprezzando l'impegno dei volontari, sempre in prima linea durante le emergenze e non solo.