Vaccini anti-Covid: a breve le terze dosi a Fisciano, nuovo open day a Pellezzano

A breve, anche sul territorio di Fisciano si inizierà con la somministrazione delle terze dosi di vaccino nei confronti dei soggetti più fragili. E anche in questa occasione, come avvenuto sin dall’inizio della campagna vaccinale presso il Punto Vaccinale di Fisciano situato nei locali comunali in via Roma, i volontari dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano offriranno il loro supporto sanitario e logistico per l’inoculazione delle dosi. La somministrazione delle dosi di vaccino ai soggetti beneficiari è andata avanti a ritmo serrato sin dall’inizio della campagna e con numeri che, di giorno in giorno, sono aumentati. Tutto questo anche grazie ad un’organizzazione precisa e puntuale che oltre ai medici e agli infermieri impiegati nell’attività di inoculazione delle dosi di siero anti-Covid, vede anche il costante impegno dei volontari de “La Solidarietà”, con sede alla frazione Lancusi, nel fornire un indispensabile sostegno sotto tutti i punti di vista.

Parla il presidente del sodalizio, Alfonso Sessa

“Siamo giunti ormai in una fase avanzata della campagna vaccinale i nostri volontari hanno offerto sin dall’inizio la propria disponibilità per consentire la buona riuscita della stessa e continueranno, soprattutto ora, a mettere a disposizione la propria professionalità al servizio dei soggetti che si sottoporranno alla somministrazione della terza dose. Non posso fare altro che ringraziarli, ricordando che il vaccino è l’unica arma a nostra disposizione per un completo ritorno alla normalità e alla vita che abbiamo vissuto prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria”.

Il centro vaccinale di Fisciano accoglie al suo interno i cittadini del territorio comunale e dell’intero Polo Universitario, che saranno convocati dall’Asl seguendo l’ordine di prenotazione sull’apposita piattaforma on-line istituita dalla Regione Campania.

Open day a Pellezzano

Nuovo Open Day Vaccinale a Pellezzano, organizzato dal Comune in collaborazione con l’ASL di Salerno e con la presenza e il supporto dei volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie di Pellezzano”: è in programma domenica 26 Settembre, dalle ore 9 alle ore 13, sempre presso il Centro Vaccinale Comunale situato in via Eroi di Nassiriya di Coperchia. La giornata di somministrazione del siero anti-Covid è rivolta a tutti i ragazzi dai 12 anni in su e agli adulti residenti nel Comune di Pellezzano con accesso libero senza prenotazioni. Le vaccinazioni saranno effettuate attraverso una disponibilità di dosi del vaccino “Pfizer” fino ad esaurimento scorte. Si ricorda che per la vaccinazione dei minorenni è necessario il consenso firmato da entrambi i genitori corredato da una copia del documento di riconoscimento degli stessi al fine di rendere autorizzata la vaccinazione dei minori.

Parla il sindaco Francesco Morra

“La giornata dell’Open Day dello scorso 17 settembre ha avuto un successo tale da indurci a organizzare un nuovo appuntamento. Dal punto di vista sanitario e della salute dei cittadini, siamo ben lieti di apprendere che da parte della popolazione c’è questa maggiore apertura nei confronti della vaccinazione. Lo ripeteremo fino alla noia. Il vaccino è davvero l’unica arma a nostra disposizione contro questo nemico invisibile. Vaccinarsi non solo è un dovere, ma soprattutto una forma di responsabilità soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili. Contiamo di raggiungere un ottimo risultato anche per questo secondo appuntamento dell’Open Day sul nostro territorio”. L’Open Day Vaccinale di Pellezzano è stato organizzato dall’Ente, in collaborazione con l’ASL di Salerno e con la presenza e il supporto dei volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie di Pellezzano”.