Corsa ai vaccini anti-influenzali, ma i pazienti (anche a rischio) vengono messi in attesa: l'allarme

"Se è vero che per prima la Campania ha iniziato la campagna per la vaccinazione antinfluenzale, altrettanto vero è che ora la prima tranche di vaccini è finita e che le ulteriori 600 mila dosi tardano ad arrivare. La situazione sta diventando esplosiva".

Lo hanno assicurato Luigi Sparano e Corrado Calamaro, medici di famiglia della FIMMG Napoli che lanciano un allarme su quanto sta avvenendo negli studi di moltissimi colleghi su tutto il territorio. "Viviamo il paradosso di essere presi d’assalto da cittadini che vogliono fare il vaccino – dicono i sindacalisti – ma non possiamo offrire risposte. Molti colleghi sono costretti ormai ad approvvigionarsi di pochissime dosi alla volta, raschiando il fondo delle scorte presenti nei vari distretti".

La situazione a Salerno

Numerosi salernitani, tra pazienti cronici, over 65 e lavoratori di categorie a rischio, hanno lanciato segnalazioni anche alla nostra redazione per denunciare l'impossibilità di effettuare i vaccini, in quanto non ancora disponibili. Secondo i sindacalisti, le Asl non starebbero ricevendo le scorte necessarie: accorato, dunque, l'appello alla Regione per porre rimedio alla problematica e consentire almeno ai cittadini a rischio di proteggersi dall'influenza, in questo periodo di delicata emergenza Covid-19.