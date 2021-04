Stop ai vaccini anti-Covid a Baronissi, l'ira di Valiante: "Festa della liberazione anche dal virus?"

Stop alle vaccinazioni a Baronissi e scoppia la polemica. La denuncia arriva direttamente dal sindaco Gianfranco Valiante: “Si festeggia la liberazione? Fermi i vaccini si ferma oggi anche il Covid? Si fermeranno oggi anche i contagi? Anche i ricoveri in ospedale? E anche i decessi? Paradossale, paradossale, paradossale”.

Lo sfogo

Il primo cittadino si sfoga sui social: “La piattaforma informatica parrebbe aver impedito la registrazione delle persone da vaccinare per la giornata di oggi. Stessa cosa si prevede anche per il prossimo 1 maggio. L’impedimento solo per il centro vaccinale di Baronissi già nettamente indietro nel numero di vaccini somministrati ai cittadini residenti. Farsa, siamo alla farsa; si continua a scherzare con la vita delle persone. Chi ha responsabilità di tale scempio spieghi. E per il prossimo 1 maggio si attivi il servizio; in mancanza di riscontro denunceremo”.