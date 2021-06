Open day vaccinali contro il Covid: appuntamenti a Tramonti e Battipaglia, ecco quando

Presso il centro vaccinale Asl Casa del Gusto di Tramonti sono disponibili 200 dosi del Vaccino Johnson & Johnson per i cittadini over 17. Al Palaschiavo di Battipaglia, Pfizer per gli over 18

Nuovi open day vaccinali nel salernitano. Presso il centro vaccinale Asl Casa del Gusto di Tramonti sono disponibili 200 dosi del Vaccino Johnson & Johnson per i cittadini over 17 iscritti in piattaforma. Per chi fosse interessato basta recarsi presso il Centro Vaccinale di Tramonti il 9 giugno e il 10 giugno dalle ore 9 alle ore 12.

Battipaglia

Porte aperte al “Palaschiavo”: giovedì e venerdì verrà somministrato Pfizer per over 18. Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 8 e sino alle ore 9:30 e immediatamente dopo avrà luogo la vaccinazione che terminerà entro le ore 19. Al riguardo, sono state stanziate ben 500 dosi al giorno, per un totale complessivo di 1000 somministrazioni. Sul punto, si precisa che potranno beneficiare di tale iniziativa, e quindi vaccinarsi, soltanto coloro che risultano attualmente residenti all’interno dei comuni di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano sul Tusciano. Le prenotazioni saranno gestite dalla Protezione Civile di Battipaglia direttamente in loco.