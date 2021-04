Vaccini anti-Covid: i dati in Campania, a Nocera oltre 700 anziani non registrati

Sono in totale 1.630.351 le vaccinazioni effettuate in Campania, oggi. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha reso noti i dati aggiornati alle ore 14 del 29 aprile. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.181.851 cittadini. Di questi 448.500 hanno ricevuto la seconda dose.

Il caso

Intanto, a Nocera Inferiore, dall'incrocio dei dati, risultano circa 750 ultra 80enni, non ancora registrati. "Con l'approvazione e il massimo interesse del sindaco e con la collaborazione dell'assessore alle politiche sociali Antonietta Manzo e del Dirigente Renato Sampogna, stiamo provvedendo a far recapitare al loro domicilio un invito a registrarsi sulla piattaforma. - ha detto il presidente della Commissione Sanità, Vincenzo Stile- Se decidono di vaccinarsi, diamo loro la possibilità di chiamare un numero dei servizi sociali qualora avessero bisogno di assistenza nella registrazione e non abbiano un parente che li aiuti nella procedura. Inoltre abbiamo trasmesso l'elenco all'ASL al fine di provvedere ad avvertire i loro medici di base, per arrivare ai soggetti ultra 80 non ancora vaccinati anche in questo modo".