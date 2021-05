Vaccini, Cetara verso lo status Covid free: ok alle dosi per gli over 16

Essere un comune Covid-free per dare anche tranquillità ai pescatori, che così hanno potuto riprendere il largo, e al mondo turistico-ricettivo che in questo modo potrà essere più attrattivo e competitivo e recuperare mesi di perdite. A Cetara, caratteristico borgo marinaro della Costa d'Amalfi noto tra le altre cose anche per la Colatura d'Alici Dop, hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino tutte le persone fragili, gli over 40, le categorie a rischio e chi è impossibilitato a uscire da casa. Su 2.015 abitanti, 1.170 sono stati vaccinati.

L’annuncio

"Dalla prossima settimana, cominciamo anche per la fascia d'età 16-40 anni", annuncia il sindaco Fortunato Della Monica, rammentando che "sono due mesi che Cetara è Covid-free" perchè i contagi si sono arrestati. D'altra parte, il primo cittadino evidenzia che, "in momenti in cui avevamo focolai importanti, ho introdotto anche misure più restrittive rispetto a quelle governative e regionali". Adesso, secondo lui, "l'unico modo per rilanciare il turismo in costiera amalfitana e, in particolare, a Cetara è solo vaccinare, vaccinare e vaccinare". Intanto, "abbiamo vaccinato tutti i pescatori che sono partiti per la campagna di pesca e abbiamo iniziato con tutte le attività economiche come ristoranti, bar, b&b e hotel", ovviamente rispettando le priorità stabilite dal piano vaccinale per l'età e per le categorie fragili. Al termine della campagna vaccinale dedicata anche agli over 16, "daremo una mano anche agli amici della costiera amalfitana. Così, chi viene qui sa che troverà tutti vaccinati", conclude Della Monica.