"Open Day Vaccinale" a Pellezzano: accesso libero senza prenotazioni

Tutto pronto a Pellezzano per l’Open Day Vaccinale, in programma venerdì 17 settembre 2021, a partire dalle 15 presso il Centro Vaccinale Comunale situato in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia. La giornata di somministrazione del siero anti-Covid è rivolta a tutti i ragazzi dai 12 anni in su e agli adulti residenti nel Comune di Pellezzano con accesso libero senza prenotazioni.

Le informazioni

Le vaccinazioni saranno effettuate attraverso una disponibilità di dosi del vaccino “Pfizer” fino ad esaurimento scorte. Si ricorda che per la vaccinazione dei minorenni è necessario il consenso firmato da entrambi i genitori corredato da una copia del documento di riconoscimento degli stessi al fine di rendere autorizzata la vaccinazione dei minori. L’Open Day Vaccinale di Pellezzano è stato organizzato dall’Ente, in collaborazione con l’Asl di Salerno e con la presenza e il supporto dei volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie di Pellezzano”.

Il commento

“Siamo ormai giunti in una fase avanzata del ciclo vaccinale – ricorda il sindaco Francesco Morra – Sin dal primo giorno in cui è stato introdotto, il vaccino è stato ed è tuttora considerata l’unica arma a disposizione per combattere questo nemico invisibile per consentire a noi tutti di riappropriarci della nostra libertà. Vaccinarsi rappresenta un atto di responsabilità per tutelare noi stessi e gli altri, soprattutto i soggetti più fragili. Ed è anche la strada più breve per uscire definitivamente da questa emergenza sanitaria che dura ormai da un anno e mezzo”.