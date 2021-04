Vaccinazioni in Campania: il bollettino e l'avviso sulla collocazione automatica nel sistema

Sono stati somministrati 1.571.440 vaccini, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica ha fatto sapere i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 di oggi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.140.402 cittadini. Di questi 431.038 hanno ricevuto la seconda dose.

La precisazione

Intanto, la Regione rende anche noto che i cittadini che hanno effettuato regolarmente l'adesione alla campagna vaccinale in categorie specifiche (docenti universitari, dirigenti e docenti scolastici, personale ATA, etc...) sono stati automaticamente collocati dal sistema telematico nella rispettiva fascia d'età. Le Asl competenti, dunque, procederanno alla loro convocazione.