Covid-19: altri 271 positivi nel salernitano, il report sui vaccini

Altri 271 positivi in provincia di Salerno, su 35.813 totali: a riportarlo, i dati del Ministero della Salute.

Ecco i nuovi contagi su base provinciale

Napoli: 146.453 (854)

Caserta: 41.407 (237)

Salerno: 35.813 (271)

Avellino: 10.761 (43)

Benevento: 6.513 (39)

Fino a questa mattina, alla campagna vaccinale hanno aderito 156.435 persone in Campania di cui 91.912 donne e 64.523 uomini e, di questi, 35.983 presso l'Asl di Salerno. In merito ai vaccini effettuati, ad essersi sottoposti a prima e seconda dose, nel complesso 102.487 persone, per una media giornaliera di 977 prime dosi e 22 seconde dosi. Complessivamente sono state già vaccinate 133.141 donne e 121.565 maschi (di cui 152.219 solo per la prima somministrazione). Di questi, 46.790 in provincia di Salerno che conta, dunque, il 15,53% dei pazienti che hanno ricevuto una o entrambe le dosi.