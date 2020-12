Il maltempo blocca tutto: rinviato l'arrivo dei vaccino a Vallo della Lucania e Polla

Slitta tutto a domani: il maltempo ha costretto la macchina organizzativa ad una improvvisa frenata ed a comunicare, di conseguenza, il ritardo sull'inizio delle vaccinazioni atteseo negli ospedali del Cilento e del Vallo di Diano, che rientrano negli hub individuati in provincia di Salerno.

I dettagli

Gli aerei con i quali l'azienda Pfizer ha trasportato nel nostro Paese i vaccini per neutralizzaere Covid sono arrivati ieri notte. Gli aerei sono atterrati negli scali, come da cronoprogramma. In alcuni punti è cominciata la distribuzione ma ritarda in Cilento e Vallo di Diano. Sarà garantita al più tardi il 31 dicembre.