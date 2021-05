Vaccini in Campania: il bollettino, indicazioni e nuove postazioni per gli over 60

L'Asl di Salerno fa sapere che per le vaccinazioni ad accesso libero over 60 gia iscritti in piattaforma, dal 7 maggio, a Salerno, ci sarà una postazione mobile dedicata

Sono state effettuate 1.840.672 dosi vaccinali in Campania, ad oggi. A riferirlo, l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica con i dati aggiornati alle ore 12. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.320.436 cittadini. Di questi 520.236 hanno ricevuto la seconda dose.

La novità

Intanto, l'Asl di Salerno fa sapere che per le vaccinazioni ad accesso libero per gli over 60 gia iscritti in piattaforma, dal 7 maggio, a Salerno, ci sarà una postazione mobile dedicata. In ogni distretto sanitario sarà individuato un apposito centro vaccinale. I cittadini invitati a recarsi nel centro di riferimento del proprio distretto sanitario, le cui sedi e orari saranno a breve comunicati dall'Asl Salerno.

L'avviso per gli utenti del distretto 66

I cittadini over 60, dunque, potranno recarsi esclusivamente nel centro vaccinale di riferimento sul territorio di residenza attivo nel proprio distretto sanitario. In particolare, per i residenti nel Distretto 66 di Salerno, sarà allestita a partire da venerdì 7 maggio una postazione mobile per le vaccinazioni ad accesso libero, attiva 7 giorni su 7, presso lo Stadio Arechi dalle ore 8.30 alle ore 18.30.