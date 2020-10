Vaccini anti-influenzali, la denuncia di una mamma salernitana: "Non riusciamo a prenotarlo"

Disagi e contraddizioni si susseguono, sul fronte sanitario, nel nostro territorio. A segnalarcelo, una cittadina che ha inteso condividere il suo malcontento in tema di vaccinazioni: "L'Asl non prende prenotazioni dal vivo per i vaccini anti-influenzali: mio marito si era recato presso il presidio di via Vernieri e gli è stato detto che avrebbe dovuto telefonare per prenotare. -ci racconta la lettrice- Abbiamo effettuato centinaia di telefonate, ma senza avere risposta. Il telefono squilla a vuoto molto spesso ed altre volte è occupato: come noi, tanti altri nella stessa condizione di non riuscire a vaccinare i nostri bambini".

L'appello

Lamentele giungono anche da parte di pazienti fragili che, a differenza che gli altri anni, proprio in questo periodo di emergenza, si trovano a dover attendere settimane prima di potersi sottoporre al vaccino: "Ricordo che gli altri anni, in questo mese, già avevo fatto il vaccino anti-influenzale essendo io un soggetto a rischio per una grave patologia di cui soffro - ci ha scritto una salernitana- Invece, proprio quest'anno che c'è il Covid, mi hanno messo in attesa e ancora non sono stata vaccinata: è un paradosso se si pensa che il Governatore De Luca ha detto che siamo stati i primi ad avviare la campagna di vaccinazione. Ma se non vaccinano me che sono affetta da un morbo, a chi altri dovrebbero dare priorità?", si chiede amareggiata la lettrice. Insomma, l'accorato appello rivolto alla direzione dell'Asl di Salerno è quello di velocizzare i tempi di effettuazione dei vaccini anti-influenzale e di monitorare, migliorandolo, il sistema di prenotazioni telefoniche che sta lasciando senza risposta numerose famiglie.