Vaccini ad Agropoli, 591 dosi somministrate in otto ore al camper dell'Asl

Sono state 591 le dosi di vaccino somministrate ieri nelle otto ore (dalle 18 alle 2) di permanenza del camper dell'Asl in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli. "Di gran lunga superiore alla media. Un grazie allo staff della dottoressa Cimmino dell'Asl di Napoli per l'ottimo lavoro svolto. Una esperienza certamente da ripetere" esulta il sindaco Adamo Coppola.

Il bilancio

Persone del posto ma anche tanti turisti, tra i quali residenti in Campania e lavoratori fuori Regione hanno preso parte all'iniziativa, che ha visto la collaborazione tra Comune, Asl e Regione Campania. Le dosi sono così suddivise: 543 dosi di Pfizer; 22 di Astrazeneca; 4 di Johnson e 22 di Moderna. In prevalenza si è trattato di prime dosi. "Un dato confortante che dimostra quanto ci sia voglia di voltare pagina e uscire una volta per tutte dall'incubo di questo tremendo virus" sottolinea ancora Coppola. La prossima settimana riprenderanno le vaccinazioni al Centro vaccinale Covid-19 "Città di Agropoli": il 26 e 27 agosto sono in programma i richiami. "Confidiamo quanto prima di migliorare la percentuale di vaccinati" conclude Coppola.