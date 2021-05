Vaccini con i medici di famiglia a San Cipriano Picentino: raggiunta quota 24%

Balzo in avanti dei vaccini nel comune di San Cipriano Picentino. L’annuncio arriva dal sindaco Sonia Alfano: nell’arco di una settimana, grazie all’impegno sul campo dei medici di famiglia, è aumentata la percentuale del numero dei vaccinati nel territorio comunale.

I numeri

Alfano è orgogliosa del lavoro in corso: “Troviamo soluzioni dove altri creano ostacoli. Mettiamo da parte la politica ed i favoritismi per il bene superiore che è la salute! Grazie al lavoro dei medici di base, degli infermieri, dei dipendenti comunali che gratuitamente prestano servizio al punto vaccinale di San Cipriano presso la sede comunale, in soli 7 giorni dal 14% di vaccini effettuati siamo passati al 24% dei cittadini vaccinati ed aumenteranno nei prossimi giorni.Crediamo che la sinergia ed il rispetto tra istituzioni sia importante e fondamentale e noi ne siamo la prova. Andiamo avanti per riprenderci le nostre vite”.