Vaccini anti-Covid: open day per i giovani a Baronissi, oltre 300 operatori turistici immunizzati a Camerota

Open day dei vaccini al Palairno di Baronissi il 2 giugno, per i residenti della cittadina della Valle dell'Irno dai 18 ai 39 anni. Ai giovani, dunque, verrà somministrato il vaccino anticovid Johnson, per 400 e 500 dosi. Nessuna necessità di registrazione in piattaforma: occorre unicamente produrre, all’atto della presentazione, la personale tessera sanitaria e documento d’identità. Come annuncia il sindaco Gianfranco Valiante, le operazioni avranno inizio il 2 giugno dalle ore 8.

Il punto a Camerota

Intanto, sono oltre 300 gli operatori turistici vaccinati presso l’hub in località porto di Marina di Camerota con il monodose Johnson & Johnson. La macchina organizzativa, coordinata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta e dall’amministrazione comunale, ha visto la partecipazione dei medici del distretto sanitario Sapri/Camerota, il personale dell’Asl, la Croce Gialla di Camerota e la protezione civile comunale.

Parla l'assessore Teresa Esposito

Siamo andati avanti fino alle 21 è stato fatto un lavoro certosino di raccolta dati, di elenchi e di divisione di tutti i prenotati in gruppi in base all’età. Ci saranno altre giornate come queste. Camerota sarà sicura e protetta per affrontare al meglio l’estate che è ormai alle porte.

Il commento del sindaco

Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che in prima linea si sono impegnate affinchè questa giornata si concludesse nel migliore dei modi e soprattutto inoculando oltre 300 dosi. Il vaccino è la speranza. Dobbiamo andare avanti con fiducia. Il nostro territorio è già proiettato verso l’estate, lo dimostrano i fine settimana ricchi di presenze. Le vaccinazioni mettono in sicurezza la comunità e gli ospiti. La settimana prossima un’altra tranche corposa di operatori sarà immunizzata.