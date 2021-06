Open day vaccinale a Pastena e calca a Matierno e all'Augusteo, il sindaco di Castelnuovo dispiaciuto per i giovani rimasti senza dose

Oggi è in corso l'open day vaccinale al Centro Sociale di Salerno, riservato a 480 over 40. Diversi lettori intanto ci segnalano ressa al centro di Matierno

In corso, oggi, l'open day vaccinale al Centro Sociale di Salerno, riservato a 480 over 40: dalle 8 di questa mattina alle 16, dunque, vengono somministrate le dosi di Pfizer ai prenotati, fino ad esaurimento posti. Intanto, alcuni lettori convocati per ricevere la seconda dose di Astrazeneca al Centro vaccinale di Matierno, ci segnalano code e disagi, tra calca e lunghe attese.

Code all'Augusteo

File di ragazzi, intanto, al Teatro Augusteo di Salerno, dove si procede con le somministrazioni ai giovani che dovranno sostenere l'esame di maturità.

Foto di Antonio Capuano

Il caso

Inoltre, si è tenuto ieri a Castelnuovo Cilento l'open day per i giovani, con i vaccini Johnson & Johnson. Le richieste di adesione hanno superato le dosi disponibili, come raccontato dal sindaco Eros Lamaida: "Mi è dispiaciuto che molti ragazzi siano rimasti delusi perchè non sono riusciti a vaccinarsi. Spero che possano essere vaccinati al più presto, come credo, considerando le dosi di Pfizer in arrivo, al netto di possibili sorprese. Deludere i giovani, anche uno solo di essi, è una pugnalata al cuore - ha detto il primo cittadino Sono felice da un lato , amareggiato per un altro verso. Sono autorizzato a comunicare che il Distretto Sanitario 70, il nostro Distretto, organizzerà altri eventi co il Pfizer e tutti saranno vaccinati a breve", ha concluso.