Open week per i vaccini anti-Covid a Salerno: folla al centro vaccinale di Matierno

Caos, questa mattina, presso il Centro Vaccinale di Matierno, dove sono stati predisposti dei gazebo per l’AstraZeneca Day promosso dall’amministrazione comunale di Salerno.

Il caso

Come da programma, verrà somministrato solo AstraZeneca ad over 60 anni e non alle categorie fragili. Come prevedibile, tuttavia, diversi gli utenti che hanno pensato di presentarsi dinanzi al Centro sperando di poter scegliere il tipo di vaccino preferito, nella due giorni dedicata invece allo smaltimento di alcune delle dosi di Astrazeneca. Il timore è che la calca e gli assembramenti possano aumentare nelle prossime ore. Alle 10.30, intanto, anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si recherà presso il Centro Vaccinale.

Pastena

Intanto, sempre oggi, il Centro Sociale di Pastena sarà aperto ininterrottamente dalle ore 8 alle 20 per consentire la vaccinazione agli over 80, presenti e non in piattaforma.

