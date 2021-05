Open week vaccinale: gli orari e le informazioni dei centri a Salerno, dosi terminate in 2 comuni

Intanto, i centri vaccinali di Maiori e Tramonti non adotteranno la modalità "open" in questo fine settimana, a causa della indisponibilità dei vaccini

Vaccini anti-Covid per tutti i fragili, diversamente abili, caregiver e over 60 iscritti in piattaforma e non ancora convocati, in questo week-end, a Salerno. Venerdì, intanto, l'Asl ha fatto sapere che, da ieri pomeriggio, presso il centro vaccinale di Matierno, chiunque sia iscritto in piattaforma, può ricevere la prima inoculazione fino ad esaurimento delle 250 dosi a disposizione.

Gli orari dei centri vaccinali sabato e domenica

In merito agli orari di apertura dei punti vaccinali in città, nel week-end, è utile sapere che il centro sociale di Pastena è aperto oggi e domani dalle 9 alle 19, per la somministrazione del vaccino Pfizer. Alla stessa ora e negli stessi giorni, viene inoculato Astrazeneca al centro di Matierno, salvo diverse forniture ricevute. Infine, il centro vaccinale dell'Augusteo, dove negli ultimi giorni sono state inoculate dosi di Pfizer, è aperto sabato e domenica dalle 9.30 alle 16.30. E' necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di identità.

L'avviso in Costiera

Intanto, i centri vaccinali di Maiori e Tramonti non adotteranno la modalità "open" in questo fine settimana, a causa della indisponibilità dei vaccini.