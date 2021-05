Open week-end per i "vaccinandi": dosi a tutti gli iscritti anche a Matierno

Al via l'open week-end per i vaccinandi, a Salerno: a partire dalle ore 15 di oggi, venerdi 21 maggio, il centro vaccinale di Matierno accoglierà tutte le categorie iscritte in piattaforma fino ad esaurimento delle 250 dosi disponibili.

L'appuntamento per over 60 e fragili

Intanto, come annunciato, in questo fine settimana procedono gli open day presso tutti gli altri centri vaccinali, dedicati ai fragili, ai disabili, ai caregiver e agli over 60 iscritti in piattaforma ma non ancora convocati: saranno somministrate dosi di Pfizer in tal caso.

Nuovi casi di Covid

E stamattina, il Comune di Eboli ha comunicato 3 nuovi casi di Covid. Ad ogni modo, come è noto e come è evidente dal report quotidiano dei sindaci del territorio, nel complesso si registra un calo di contagi.