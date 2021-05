Vaccinazione anti Covid per under 60 con patologie non gravi: l'avviso dell'Asl Salerno

L’Asl Salerno comunica ai cittadini che presentano comorbidità senza connotazione di gravità (non elevata fragilità), di età inferiore a 60 anni, che l’inserimento in piattaforma avviene esclusivamente attraverso il Medico di Medicina Generale (medico di famiglia), secondo quanto previsto dalle “Raccomandazioni sui gruppi target della vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19.

L'avviso

Nella Categoria 4 “persone con comorbidità di età inferiore ai 60 anni senza quella connotazione di gravità riportata per la fragilità”, sono incluse le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili (ad elevata fragilità). In gran parte, le tipologie di patologie prese in considerazione sono le medesime assunte per le persone estremamente vulnerabili, ma il livello di gravità considerato è inferiore.

Le patologie sono: malattie respiratori, malattie cardiocircolatorie, malattie neurologiche, diabete/altre endocrinopatie, Hiv, insufficienza renale/patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni/immunodeficienze primitive, malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patologia oncologica.