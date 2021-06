Open day vaccinali a Salerno città: la tre giorni con Pfizer all'Augusteo

A renderli noti, l'Asl: appuntamento, per iniziare, 11 giugno, al Teatro Augusteo dalle 15 alle 19 per somministrare Pfizer a 520 persone over 18

Nuovi open day vaccinali a Salerno città. A renderli noti, l'Asl: appuntamento, per iniziare, domani, 11 giugno, al Teatro Augusteo dalle 15 alle 19 per somministrare Pfizer a 520 persone over 18.

Gli appuntamenti

Il 12 ed il 13 giugno, a seguire, sempre allìAugusteo, dalle 9 alle 17, sarà somministrata la stessa tipologia di vaccino a 1440 persone in totale. Le prenotazioni per gli appuntamenti sono già in corso. Per registrarsi: Clicca qui