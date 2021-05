Open day con Janssen di Johnson&Johnson a Sarno, prenotazioni esaurite

Poco più di un'ora è bastata a completare le 700 prenotazioni disponibili per i vaccini Janssen di Johnson&Johnson che verranno somministrati, agli over 18, giovedì 27 maggio a Sarno. L'open day è stato organizzato per accelerare il piano di somministrazione delle dosi anti-Covid.

Il commento

Il "tutto esaurito" rappresenta, per il vice sindaco Roberto Robustelli, "un dato importante per la nostra città, perché rileva la voglia di tornare alla normalità ed il grande senso di responsabilità verso se stessi e gli altri. Una comunità che in poco più di un’ora ha risposto alla chiamata del vaccino con 700 richieste. Sicuramente ci saranno altri appuntamenti, la cui organizzazione è legata alla disponibilità di dosi di vaccino”. Infine, la rassicurazione: “Chi non è riuscito questa volta a prenotarsi, riuscirà sicuramente al prossimo Open Day”, ha concluso il vice sindaco.