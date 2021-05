Vaccini a Salerno, la denuncia di Ilardi: "Non si trovano dosi per gli operatori turistici"

Ancora una volta l’imprenditore del settore dell’accoglienza della città di Salerno, Antonio Ilardi, torna ad occuparsi della questione vaccini per tutti gli operatori del Turismo. E lo fa chiedendo come mai, a distanza di settimane dal suo ultimo appello, non siano state trovate dosi per una filiera tanto importante per l’economia locale.

Il post

Il patron dell'Hotel Centro Congressi Polo Nautico scrive su Facebook: “Sono felice che vengano vaccinati gli agricoltori e gli operatori del trasporto pubblico locale. Prendo atto che non sono state trovate 3/400 fiale di vaccino per far ripartire in sicurezza gli operatori turistici della città di Salerno, appartenenti al settore che, più di ogni altro, ha subito le conseguenze della pandemia e che presenta un rischio oggettivo per il necessario contatto personale con migliaia di utenti diversi” conclude Ilardi.