Vaccini anti-Covid: al via le somministrazioni per gli addetti al Trasporto, nuovo centro ad Angri

“Sono partite oggi al centro vaccinale Eav di Porta Nolana le vaccinazioni degli addetti al settore del trasporto pubblico. Si è partiti dai dipendenti di Eav ultra cinquantenni, per poi aprire, seguendo le fasce di età, ai dipendenti di tutto il comparto. L’obiettivo è vaccinare tutti gli addetti, compreso tassisti, Ncc e aziende di cabotaggio marittimo. E’ una decisione indispensabile per garantire maggiore sicurezza, soprattutto dopo il ritorno in presenza nelle scuole”.

Lo ha annunciato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca: l’Eav è la prima azienda pubblica di trasporto in Italia che attiva un centro vaccinale autonomo.

Il centro vaccinale ad Angri

Intanto, aperto, stamattina, il nuovo Centro Vaccinale in via Baden Powell alle spalle del Liceo Don Carlo La Mura ad Angri. Occorre adesso solo un'adeguata segnaletica, come già suggerito dalla portavoce Virginia Villani sia al sindaco sia all’assessore D’Aniello, con cui lei stessa si è interfacciata più volte. “Il nostro ultimo intervento sull'hub vaccinale, nei locali della guardia medica, nasceva proprio con lo scopo di garantire ai cittadini di Angri, che non sono certo cittadini di serie B, un centro di somministrazione vaccinale che potesse funzionare 12 ore al giorno e che fosse allestito in una struttura adeguata. Ebbene, sul nostro intervento sono state fatte tante polemiche, ma non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo: garantire un servizio vaccini efficiente anche nel nostro Comune - spiega Giuseppe Iozzino del M5S di Angri - La deputata angrese Villani, quindi, aveva interloquito sia con il primo cittadino di Angri, che con il direttore sanitario del Distretto 61 dell'Asl Salerno, per trovare una soluzione comune alla realizzazione del nuovo centro vaccinale. In particolare, la deputata Villani, nel confronto con il sindaco, aveva chiesto di essere informata passo dopo passo sulla realizzazione del centro, dopo aver acquisito la disponibilità dei locali del Liceo La Mura".