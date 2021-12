Vaccinazioni anti Covid a Salerno: è tutto pronto per l'iniziativa "Open Night"

Il Covid non arretra in città, come documenta l'ultimo report riferito al weekend. Molti cittadini vogliono sottoporsi alla terza dose di vaccino e l'Asl viene incontro alle loro esigenze con una nuova iniziativa. Si chiama open night.

La data

Martedì 7 dicembre, è in programma vaccinazione ad oltranza, senza soluzione di continuità. Sarà possibile vaccinarsi al centro sociale di Pastena, dalle ore 15 all'una di notte.