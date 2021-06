Vaccini Covid: open day per 900 persone a Fisciano

Il centro vaccinale di Fisciano è stato aperto in via straordinaria oggi, 29 giugno, per somministrare no stop 900 dosi di vaccino anti Covid.

I dettagli

Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Sessa. Apertura al pubblico da stamattina alle ore 8. I cittadini residenti nel Comune di Fisciano, iscritti sulla piattaforma regionale saranno convocati, come di consueto, senza nessuna necessità di prenotazione.