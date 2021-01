La moglie del sindaco di Salerno si vaccina: Amatruda infuriato, il Moscati interviene

Mi ribolle il sangue nelle vene e non è polemica politica e’ giustizia, per chi ha la mia formazione si chiama ‘giustizia sociale’. Abbiamo ‘sopportato’ il vaccino a De Luca, per me inopportuno ma ho compreso le ragioni di chi giustificava, ora dobbiamo vedere il privilegio per la moglie del Sindaco Enzo Napoli. Una sociologa in pensione che ha una consulenza all’Asl di Avellino.

Mi ribolle il sangue nelle vene, io penso alla mia Giamyla, a Guglielmino che non sopporta la mascherina. Ma come si fa ? Come fanno questi tizi a passare davanti a fasce più deboli, ai disabili, a chi è immunodepresso e non provare vergogna ? Serve un piano serio e serve partire dai disabili.