Vagoni "si staccano" dal treno merci, sulla linea Nocera Inferiore-Torre: RFI avvia un'indagine interna

Rete Ferroviaria Italiana ha avviato un'indagine interna a seguito dell'incidente registrato, questa mattina, sulla linea Nocera Inferiore-Torre Annunziata. Per cause in corso di accertamento, infatti, è avvenuto un movimento accidentale di alcuni carri adibiti alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e in consegna ad una ditta esterna alla quale tali lavori sono stati appaltati.

Il fatto

La colonna di carri si è mossa dalla stazione di Nocera Inferiore fino a quella di Pagani su un binario dove la circolazione era sospesa proprio per consentire i lavori. Non si sono registrati danni a persone e la circolazione dei treni non ha subito conseguenze dall'episodio, proseguendo regolarmente sui binari di corsa non interessati dagli interventi di manutenzione. Rfi, dunque, indaga, per determinare cause e responsabilità dell’accaduto.